Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. Об этом пишут «Известия».

«Мы сейчас думаем на тему о том, чтобы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

Россия знает, что на Западе ведется разработка взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности, отметил лидер страны.

По словам главы государства, Россия не будет делать ставку на нанесение превентивного ядерного удара, поскольку при встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщал, что Россия может внести правки в документы по ядерному сдерживанию на фоне действий Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее Путин заявил о боевой готовности ядерных сил.