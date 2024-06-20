Путин рассказал о надеждах на кулуарные переговоры с Западом

Надежды России на кулуарные переговоры с Западом по Украине не оправдались. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание, что Российская Федерация вела эти кулуарные переговоры.

«Вот на это надежда, действительно, пока не оправдалась. Что касается реакции наших западных, так называемых, партнеров, вы сказали, что я, видимо, не ждал, нет, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», — сказал глава государства.

Как отметил лидер РФ, время покажет, что будет дальше.

«Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», — добавил он.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Путин заявил, что Запад преследует цель сделать Россию «слабым звеном».