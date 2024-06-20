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Путин обратил внимание на глобальные изменения в сфере безопасности

Путин: России не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская Федерация думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, так как Москва обращает внимание на глобальные изменения в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент отметил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна.

18 июня политолог Норат Аджамян заявил, что входящие в НАТО страны действительно могут привести в боевую готовность ядерное оружие.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что анализ поведения Запада в связи со специальной военной операцией показывает, что нужно уточнить некоторые параметры ядерной доктрины России.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что Россия видит обеспокоенность ряда стран ядерной риторикой, которая существенно усилилась на фоне заявлений Соединенных Штатов об изменениях в ядерной стратегии.

Ранее генсек НАТО рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса.

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