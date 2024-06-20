Президент России Владимир Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. Его слова передает РИА Новости.

«Некоторые санкции против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят очень странно. Я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — заявил глава государства.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

20 июня издание The Hill написало, что подписание договора о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей стало ударом по Соединенным Штатам, поскольку стороны обязались повысить объемы торговли и помогать друг другу в случае нападения.

Ранее стало известно, что Южная Корея расширит ограничения против России.