Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия по урегулированию ситуации на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что мирные предложения не будут действовать вечно.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США пожалели об отказе от мирных предложений Путина по Украине.