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Южная Корея расширит ограничения против России

Южная Корея добавит еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России

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Depositphotos

В офисе президента Южной Кореи сообщили, что республика планирует расширить экспортные ограничения в отношении России в ответ на заключение Москвой договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, передает агентство Рёнхап.

Директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин заявил, что южнокорейская сторона добавит еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые начали действовать после начала спецоперации на Украине, и доведет санкционный список до 1402 позиций.

20 июня сообщалось, что Южная Корея планирует провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину.

До этого сообщалось, что в этом году Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $200 млн. Всего Сеул планирует выделить Киеву $2,3 млрд. Из них $200 млн в 2024 году пойдут в качестве гуманитарной помощи для удовлетворения чрезвычайных нужд Украины. Остальные $2,3 млрд через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF) с 2025 года будут предоставлены в виде долгосрочных низкопроцентных займов.

Кроме того, Южная Корея планировала выделить по $50 млн Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития, которые тоже пойдут на помощь Украине.

Ранее Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины..

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