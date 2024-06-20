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Стало известно, чем угощали Путина во время визита во Вьетнам

Путину во Вьетнаме предложили суп с морскими ушками и спринг-роллы с омаром

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Старейший ханойский отель «Метрополь» подготовил особое меню для приема в честь визита президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерам России и Вьетнама были предложены суп с морскими ушками и крабом из южной провинции Камау с хлебом и оливковым маслом, салат с красным редисом и креветками из залива Халонг, спринг-роллы с омаром «по-рячангски», блины с тунцом из провинции Фуйен и икрой форели из горного курорта Сапа и другие блюда.

19 июня Путин во время визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику отведал местные блюда на торжественном приеме.

Российского лидера угостили заливной утиной печенью с трюфелями, салатом из лангуста, соленой рыбой различных сортов с душистыми травами. Кроме того, Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну предложили супы (пюреобразный тхан из курицы с женьшенем и тыквой; куксу с говяжьей вырезкой — разновидность лапши) и горячее: тушеную треску, жареную баранину, отварные морепродукты. На десерт северокорейская сторона предложила шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Из напитков участники встречи попробовали местный чай.

Ранее Путин оценил возможность ограничения доступа к информации.

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