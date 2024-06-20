Украина вряд ли сможет добиться более выгодных условий для начала переговоров с Россией, поэтому к мирному урегулированию следует приступать уже сейчас. Об этом пишет научный сотрудник вашингтонского Института имени Катона Даг Бэндоу в материале для The American Conservative.

С точки зрения эксперта, у России больше войск, и она производит гораздо больше оружия, чем Украина. Ситуация для Киева ухудшается также тем, что в стране растет сопротивление призыву в ВСУ и фиксируется падение рейтингов Владимира Зеленского, указывает Бэндоу.

Он считает, что для сохранения независимости Украине стоит уже сейчас закладывать основу для переговоров с Москвой несмотря на то, что республике придется смириться с потерей территорий. По его словам, мирный процесс будет сложным, однако только так Украина сможет рассчитывать на нормальное будущее.

До этого экс-советник при российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден в статье для журнала The American Conservative писал, что Соединенным Штатам нужно было рассмотреть мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, однако внешняя политика США ведется «людьми с манией величия».

Ранее Ушаков раскрыл, контактировал ли Запад с Россией по поводу предложений Путина.