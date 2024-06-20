Ушаков раскрыл, контактировал ли Запад с Россией по поводу предложений Путина

Запад не связывался с Россией по мирным предложениям президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, слова которого передает издание Life.

На вопрос, связывались ли конкретно с Москвой западные партнеры, он ответил отрицательно. Ушаков подчеркнул, что видео лишь публичные реакции.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Швейцария не контактировали по теме конференции по Украине, разговоров по саммиту и быть не могло.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США пожалели об отказе от мирных предложений Путина по Украине.