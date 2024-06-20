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В Чехии назвали рецепт успешных переговоров по Украине

Lidovky: переговоры по Украине должны проходить в полной секретности

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Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить в полной секретности. Об этом пишет чешская газета Lidovky.

В материале сказано, что перемирие наступит, когда оружие «затихнет» на фронте. По мнению автора статьи, предпосылкой успеха дипломатического решения конфликта является секретность переговоров.

Также в статье говорится, что прошедший швейцарский саммит по Украине не приблизил мирные переговоры.

20 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Запад не связывался с Россией по мирным предложениям Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее в США пожалели об отказе от мирных предложений Путина по Украине.

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