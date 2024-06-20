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В Швейцарии потребовали провести выборы на Украине

Nau: неизвестные в Швейцарии на стенах зданий призвали вернуть Украине выборы

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Gleb Garanich/Reuters

Неизвестные лица во время конференции в швейцарском Бюргенштоке оставили надписи в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы на Украине. Об этом сообщил портал Nau.

Портал опубликовал фотографии, на которых видны надписи красной краской, сделанные на украинском и английском языках на различных зданиях, призывающие вернуть выборы украинцам.

Полиция сообщила, что ей известно об этих случаях. Ведется расследование.

В конце мая президент России Владимир Путин назвал Раду и ее спикера Руслана Стефанчука единственной легитимной властью на Украине. По его словам, конституция Украины предусматривает продление полномочий только парламента, а про президента в ней ничего не сказано.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее украинская журналистка назвала единственного легитимного лидера Украины.

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