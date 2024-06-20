Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ приняли законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%

ГД приняла в I чтении законопроект о повышении налога на прибыль организаций

close
100%
РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целесообразность принятия законодательной инициативы объясняется санкционным давлением на российскую экономику и необходимостью справедливого распределения налоговой нагрузки.

Сообщается, что данная мера приведет к пополнению бюджета РФ в 2025 году на 1,6 трлн рублей. Всего в 2025-2027 годах казна получит от повышения налога на прибыль организаций около пяти триллионов рублей, указано в документе.

20 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

6 июня министр финансов Антон Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» дополнительные доходы российского бюджета от новых налоговых изменений.

Ранее Путин допустил появление в России нового налогового вычета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами