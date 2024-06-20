В РФ приняли законопроект о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целесообразность принятия законодательной инициативы объясняется санкционным давлением на российскую экономику и необходимостью справедливого распределения налоговой нагрузки.

Сообщается, что данная мера приведет к пополнению бюджета РФ в 2025 году на 1,6 трлн рублей. Всего в 2025-2027 годах казна получит от повышения налога на прибыль организаций около пяти триллионов рублей, указано в документе.

20 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

6 июня министр финансов Антон Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» дополнительные доходы российского бюджета от новых налоговых изменений.

Ранее Путин допустил появление в России нового налогового вычета.