В Финляндии увидели риски расширения конфликта на Украине

Власти Финляндии опасаются расширения конфликта на Украине. Об этом говорится в докладе правительства страны по внешней политике и вопросам безопасности, сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, «нельзя исключать угрозы военных действий России» за пределами территории Украины. В докладе отмечается, что даже в случае прекращения активных боевых действий не следует ожидать быстрого улучшения ситуации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать свои интересы и добиваться достижения целей специальной военной операции. Он отметил, что российская сторона видит, как США, Франция, другие страны Европы «без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность», выходя «на новые и новые витки эскалации».

Представитель Кремля также сообщил, что Россия будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Байден заявил, что завершение конфликта на Украине – не лучший для нее вариант.