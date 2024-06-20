В Госдуме указали на страх Украины ударов ВС РФ из Белоруссии

Первый зампред комитета Госдумы РФ делам СНГ Константин Затулин заявил, что с начала спецоперации России на Украине Киев «каждый момент» опасается, что через Белоруссию будет нанесен удар со стороны ВС РФ. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он прокомментировал заявления погранслужбы Белоруссии об увеличении числа солдат ВСУ на границе двух стран.

«С момента начала спецоперации украинский режим, подозрительно относясь к соседней Белоруссии, держит на границе с Белоруссией воинскую группировку, опасаясь каждый момент, что через Белоруссию будет нанесен удар на коротком направлении на Киев», — заявил Затулин.

Депутат не исключил такого развития событий в случае дальнейшей эскалации конфликта. По его словам, Украина и ее союзники рассматривают вариант немедленного ответа, если российские или белорусские военные «начнут какое-то наступление».

До этого пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в районе Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований. По данным ведомства, на сопредельной с Белоруссией территории собираются подразделения в том числе с тяжелой техникой.

Ранее в Литве не исключили, что Украина может нанести удары по Белоруссии.