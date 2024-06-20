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Путин пригласил высших руководителей Вьетнама в Россию

Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить Россию

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер выразил благодарность генеральному секретарю генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбе между руководством и народами России и Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение Путина посетить Россию.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее президент Вьетнама То Лам заявил, что переговоры с Путиным прошли успешно.

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