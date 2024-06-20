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Политолог заявил о резком изменении отношения к Израилю в США

Политолог Ордуханян: отношение к Израилю меняется внутри США

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Jacquelyn Martin/AP

Изменение отношения к Израилю внутри США становится все более заметным. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя решение Белого дома отменить израильско-американскую встречу высокого уровня. Эксперт напомнил, что в Соединенных Штатах все громче звучит критика в адрес Израиля по палестинскому вопросу, причем с высоких трибун, что раньше казалось немыслимым.

«Дело в том, что сейчас в Америке достаточно быстро растет число мусульманского населения в целом. Этому демаршу против [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху предшествовало выступление в конгрессе Оливии Кортес, известной ливанской конгрессвумен, которая резко критиковала Израиль и даже предложила объявить Нетаньяху военным преступником», — сказал Ордуханян.

На сегодняшний день, по его словам, огромное количество людей, причем как мусульман, так и самих американцев, поддерживают позицию Палестины. Эксперт обратил внимание, что раньше это было практически невозможно, поскольку израильское лобби контролировало эту ситуацию, а позиция администрации США была однозначна.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Американские источники Axios сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

Ранее сообщалось, что США не прекращали поставки оружия Израилю.

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