Европа еще не вернула доверие к себе со стороны России для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с французским изданием Le Figaro заявил экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти.

«Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров», — подчеркнул он, отметив, что Россия не доверяет странам ЕС из-за истории с Минскими соглашениями (цитата по РИА Новости).

В рамках украинского кризиса страны Европы стали активно помогать Украине, в связи с чем вопрос о переговорах отпал, добавил дипломат.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо прекратить предоставлять помощь Украине, а Киеву нужно сесть за стол переговоров на основании стамбульских договоренностей 2022 года.

Ранее французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина.