Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции сочли, что для переговоров по Украине Европе нужно вернуть доверие РФ

Дипломат де Глиниасти: Европа еще не вернула доверие РФ для начала переговоров

close
100%
Global Look Press

Европа еще не вернула доверие к себе со стороны России для начала мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с французским изданием Le Figaro заявил экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти.

«Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров», — подчеркнул он, отметив, что Россия не доверяет странам ЕС из-за истории с Минскими соглашениями (цитата по РИА Новости).

В рамках украинского кризиса страны Европы стали активно помогать Украине, в связи с чем вопрос о переговорах отпал, добавил дипломат.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо прекратить предоставлять помощь Украине, а Киеву нужно сесть за стол переговоров на основании стамбульских договоренностей 2022 года.

Ранее французский политик объяснил отказ НАТО от мирной инициативы Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами