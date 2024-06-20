США приостановят заказы от других стран на системы Patriot из-за Украины

США намерены приостановить выполнение заказов на поставки систем ПВО Patriot от других стран для того, чтобы перенаправить их и ракеты к ним Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Правительство США намерено приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot (от других государств. – прим. ред.) и ракеты до тех пор, пока у Украины не будет достаточно средств для защиты от воздушных атак России», — говорится в сообщении издания.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как отметили источники газеты, о соответствующем решении США могут объявить в четверг. Издание напоминает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял об обязательствах по поставке дополнительных систем ПВО ВСУ.

По словам источников, это решение Белого дома закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит получение Украиной систем ПВО.

Как пишет Financial Times, Польша, Румыния и Германия входят в число европейских стран, которые еще не получили свои заказанные системы Patriot. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки, сообщает газета.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ в настоящее время не обладает возможностями для предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее сообщалось, что Италия передает Украине новую батарею ПВО SAMP/T.