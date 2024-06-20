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Путин встретился с генсеком компартии Вьетнама

Путин начал переговоры с генсеком компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Во Вьетнаме начались переговоры президента Владимира Путина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Путин и Фу Чонг поздоровались и почти сразу направились в зал переговоров для проведения беседы.

Российскую делегацию на встрече представляют также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко, российский посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, замглавы Минобороны Александр Фомин и руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Президент уже поговорил со своим коллегой То Ламом, а также с премьер-министром республики Фам Минь Чинем.

Ранее Путин оценил переход России и Вьетнама на национальные валюты при расчетах.

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