Политолог: Россия создает внешний периметр Империи

Выстраивая крепкие союзнические отношения с такими странами как Северная Корея и Вьетнам, Россия воссоздает внешний периметр Империи. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. В то же время США, по его словам, постепенно теряют приобретения, сделанные после победы в холодной войне.

«Вьетнам — отличный пример, не хуже Никарагуа или Эфиопии. Россия воссоздает внешний периметр Империи. Обрастает союзниками, каждый из которых имеет собственный счет для предъявления Западу. Уже сейчас активных союзников у России не меньше, чем у США. Будет больше», — сказал Перла.

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. По итогам переговоров стороны заявили, что будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

До этого российский президент посещал с официальным визитом Пхеньян. Глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Песков рассказал, понравились ли Путину подарки Ким Чен Ына.