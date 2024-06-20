Соединенным Штатам нужно было рассмотреть мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, однако внешняя политика США ведется «людьми с манией величия». Об этом экс-советник при российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден в статье для журнала The American Conservative.

«Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они бы, по крайней мере, рассмотрела этот план, учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас не касается», — отметил автор.

По мнению Кардена, Украине следует рассмотреть возможность заключения такой сделки, но «они этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если сделает это».

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Украине предрекли территориальные потери из-за отказа Зеленского от предложения Путина.