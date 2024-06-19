Украине предрекли территориальные потери из-за отказа Зеленского от предложения Путина

Отказ Владимира Зеленского от мирного плана президента Российской Федерации Владимира Путина приведет к новым потерям для Украины. Об этом сказано в материале Responsible Statecraft.

«Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга», — сказано в материале.

18 июня экс-сотрудник британского посольства в России Иэн Прау заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт.

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее политолог объяснил, почему «мирный план» Зеленского сократили до трех пунктов.