Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты: союз России и КНДР — двойной удар по Западу

Tsargrad.tv: Россия и КНДР взаимно усиливают друг друга

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Переход России и КНДР к полноценным союзническим отношениям наносит двойной удар по западной гегемонии: на Украине и на разделенном корейском полуострове. Об этом сообщает Tsargrad.tv со ссылкой на экспертов. Москва и Пхеньян, по их словам, усиливают друг друга, в то время как возможности США и их союзников заметно проседают.

«Там (в КНДР. — «Газета.Ru») не только накоплены огромные запасы оружия и боеприпасов, но и созданы мобилизационные экономические мощности, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить выпуск снарядов с нескольких сотен тысяч до миллионов единиц в год», — говорят аналитики.

Эксперты напоминают, что у России есть право вето в Совете безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН). А это, по их словам, означает окончательный провал политики изоляции Северной Кореи.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Китае высказались о значении визита Путина в Северную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами