Эксперты: союз России и КНДР — двойной удар по Западу

Переход России и КНДР к полноценным союзническим отношениям наносит двойной удар по западной гегемонии: на Украине и на разделенном корейском полуострове. Об этом сообщает Tsargrad.tv со ссылкой на экспертов. Москва и Пхеньян, по их словам, усиливают друг друга, в то время как возможности США и их союзников заметно проседают.

«Там (в КНДР. — «Газета.Ru») не только накоплены огромные запасы оружия и боеприпасов, но и созданы мобилизационные экономические мощности, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить выпуск снарядов с нескольких сотен тысяч до миллионов единиц в год», — говорят аналитики.

Эксперты напоминают, что у России есть право вето в Совете безопасности (СБ) Организации объединенных наций (ООН). А это, по их словам, означает окончательный провал политики изоляции Северной Кореи.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее в Китае высказались о значении визита Путина в Северную Корею.