Лимузин «Аурус» Путина заинтересовал жителей Вьетнама

Жители Вьетнама фотографируются на фоне лимузина «Аурус», на котором президент России Владимир Путин прибыл на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, передает РИА Новости.

Во время переговоров главы российского государства и президента Вьетнама То Лама «Аурус» был припаркован во дворе президентского дворца. Автомобиль стали рассматривать местные жители и фотографироваться на его фоне. Среди заинтересованных в автомобиле Путина были и сотрудники полиции.

Президент России прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое глава российского государства провел переговоры с четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и о председателях правительства и Национального собрания.

После этого Путин планирует встретиться с выпускниками советских и российских высших учебных заведений, затем принять участие в торжественном приеме, который организует президент Вьетнама.

Ранее президент Вьетнама оценил авторитет России в мире.