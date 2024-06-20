Зеленский дал обещание украинцам

Украинские власти «готовят решения», которые помогут стране решить ряд проблем с энергообеспечением граждан к началу отопительного сезона. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы готовим решения, которые помогут безопаснее пережить отопительный сезон и дадут людям больше возможностей пережить это очень сложное время с точки зрения энергоснабжения, дефицита и отключений», — отметил он.

Украинский президент добавил, что в этом вопросе рассчитывает на помощь западных союзников.

16 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что Киев хочет восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону.

По его словам, для восстановления потребуется от 350 до 400 миллионов долларов, в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов.

Ранее на Украине заявили о повреждении двух энергетических объектов.