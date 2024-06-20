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Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику от США из-за визита Путина

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Александр Казаков/РИА Новости

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Ханой видит в российской стороне стратегическую защиту, а также поддержку по целому ряду направлений, например, в сфере энергетике и вооружения.

Агентство утверждает, что Вьетнам стал государством юго-восточной Азии, которые не осуждают Российскую Федерацию после начала российско-украинского конфликта, а также занял нейтральный статус.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин во время визита во Вьетнам встретится с выпускниками советских и российских высших учебных заведений.

Также сообщалось, что Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.

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