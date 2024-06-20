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Переговоры Путина с президентом Вьетнама завершились

Российско-вьетнамские переговоры Путина и Лама продлились почти полтора часа

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российско-вьетнамские переговоры с участием президентов стран завершились. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Переговоры продлились около полутора часов. По данным агентства, члены российской и вьетнамской делегаций покинули зал переговоров и направились в зал, где пройдет обмен совместными документами. Корреспондент отметил, что президенты Владимир Путин и То Лам сделают заявления для прессы.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер провел переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

После этого у Путина запланирована встреча с выпускниками советских и российских высших учебных заведений. Далее он примет участие в торжественном приеме, который организует президент Вьетнама.

Текущая поездка российского лидера в Ханой является его пятым визитом в эту азиатскую страну. Впервые президент РФ посетил Вьетнам в 2001 году. Следующие визиты состоялись в 2006, 2013 и 2017 годах.

18 июня Путин прибыл в северокорейскую столицу с государственным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

Ранее президент Вьетнама оценил авторитет России в мире.

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