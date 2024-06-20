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В США признали необходимость переговоров по Украине «прямо сейчас»

Кеннеди-младший призвал США к переговорам по Украине «прямо сейчас»

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США должны перейти к мирным переговорам с Россией по Украине «прямо сейчас». Об этом заявил независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я призываю к настоящим мирным переговорам прямо сейчас», — подчеркнув, что российский президент Владимир Путин «этого хотел», а значит и Соединенные Штаты должны всерьез рассмотреть вариант дипломатического урегулирования конфликта.

Американский политик потребовал от властей США прекратить выделение денег Украине, указав на риски эскалации мирового конфликта.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что президент США Джо Байден стремится продолжить украинский конфликт в преддверии президентских выборов в стране, однако это не повлияет на стратегию РФ, которая победит на Украине.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, когда рухнет киевский режим.

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