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Бывший премьер Украины рассказал, когда рухнет киевский режим

Экс-премьер Украины Азаров: киевский режим рухнет без денег от Запада

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Ivan Sekretarev/AP

Политический режим на Украине не может существовать без западной поддержки, в случае прекращения финансовой поддержки Запада он рухнет. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Можно что угодно рассказывать, что у кого-то усталость, а вот реальные данные о финансировании этого режима говорят о том, что этот режим продолжает получать огромные суммы финансов. И почему, собственно, и существует. Потому что если бы не было этих вливаний, то и не было бы режима», — подчеркнул он.

Бывший премьер Украины напомнил, что украинский минфин ожидает от Запада около $200 млрд в этом году.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что президент США Джо Байден стремится продолжить украинский конфликт в преддверии президентских выборов в стране, однако это не повлияет на стратегию РФ, которая победит на Украине.

Ранее в НАТО не смогли решить, что обещать Украине по поводу вступления в альянс.

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