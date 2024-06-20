Путин заявил о важности диалога со странами АСЕАН

Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, к которым относится и Вьетнам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров с президентом Вьетнама То Ламом, передает РИА Новости.

«Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которого является Вьетнам», — сказал он.

Путин отметил, что в 2025 году Россия будет отмечать сразу несколько знаменательных дат, среди них — 75-летие установления дипотношений и 50-летие освобождения Юга Вьетнама.

Также российский лидер заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом является одним из приоритетов России.

20 июня Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам проводят двусторонние переговоры, встреча проходит в Большом зале президентского дворца в Ханое.

До этого глава российского государства прибыл к президентскому дворцу в столице Вьетнама Ханой, где пройдет церемония официальной встречи.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.