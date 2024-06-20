Ким Чен Ын подарил Путину собак редчайшей породы

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По данным журналистов, это крайне редкая порода, которая почти никому неизвестна за пределами страны.

До этого Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду КНДР — орден Ким Ир Сена. Церемония награждения прошла 19 июня в Пхеньяне. Ким Чен Ын отметил, что вручение ордена Путину является для него «большой честью». Он подчеркнул, что это выражение «безграничного уважения и доверия» к российскому лидеру за его «особые заслуги в развитии отношений» между Россией и Северной Кореей.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад. По его словам, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и КНДР. Поэтому в ответ на сплочение Москвы, Пхеньяна, Пекина и Тегерана чрезвычайно важно, чтобы Запад стремился к еще большему объединению.

Ранее северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman.