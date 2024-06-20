В Китае высказались о значении визита Путина в Северную Корею

Россия в рамках развития связей с КНДР посылает Соединенным Штатам и их союзникам сигнал о том, что не боится затяжного конфликта, поскольку «не одинока». Об этом сообщает китайское издание Global Times.

«Развивая связи с Пхеньяном, Москва дает сигнал США и их союзникам о том, что Россия не боится затяжного конфликта, поскольку Россия не одинока. Кроме того, Пхеньян также посылает миру сигнал о том, что стратегия США по изоляции и санкциям Северной Кореи потерпит неудачу», — говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного военного аналитика.

По оценке научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэна, исходя из списка российских делегатов, сотрудничество России и Северной Кореи будет сосредоточено на таких областях, как военная сфера, разработка природных ресурсов, транспорт, здравоохранение и космическая промышленность.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является прорывным документом, который может позволить двум странам нарастить взаимодействие.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом после встречи с лидером КНДР.