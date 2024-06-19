Путин прилетел во Вьетнам

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита. Об этом пишет ТАСС.

Ожидается, что в Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

После этого у Путина запланирована встреча с выпускниками советских и российских высших учебных заведений. Далее он примет участие в торжественном приеме, который организует президент Вьетнама.

Текущая поездка российского лидера в Ханой является его пятым визитом в эту азиатскую страну. Впервые президент РФ посетил Вьетнам в 2001 году. Следующие визиты состоялись в 2006, 2013 и 2017 годах.

18 июня Путин прибыл в северокорейскую столицу с государственным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

К вечеру визит российского лидера в Пхеньян завершился, и он направился в Ханой. При этом Ким Чен Ын лично проводил Путина до трапа самолета.

Ранее президент РФ одобрительно высказался о позиции Вьетнама по украинскому кризису.