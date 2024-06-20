В МИД прокомментировали решение Армении не участвовать в заседании ОДКБ

Россия рассчитывает на то, что в Ереване осознают эффективность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности, РФ исходит из того, что страны остаются союзниками. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, в рамках комментария решения Еревана не принимать участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.

«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — отметил он.

До этого стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Ранее МИД РФ отреагировал на планы Франции поставить гаубицы Армении.