В МИД оценили желание США нормализовать работу посольств

Статс-секретарь — заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что Москва не видит у Вашингтона желания нормализовать работу посольств. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванов подчеркнул, что препоны со стороны США продолжаются. Также происходит искусственное затягивание с выдачей виз для сотрудников российского внешнеполитического ведомства, которые приезжают для ротации.

По его мнению, «сейчас все сложно».

До этого замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму».

Стороны, как отметил замглавы МИД РФ, продолжают контактировать по вопросам выдачи виз, гуманитарных случаев, а также работы делегаций, которым необходимо ездить в США на разные мероприятия, в том числе мероприятия ООН.

Президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является стратегическое поражение РФ.

Ранее США объявили о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.