Эрдоган может провести переговоры с Путиным на саммите ШОС в Казахстане

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий новостной телеканал Habertürk.

По имеющейся информации, во время встречи Эрдогана и Путина могут обсуждаться конфликт на Украине, ситуация в Черном море в свете поставок зерновых, строительство АЭС «Аккую», перспективы создания газового хаба, выборы в курдских регионах в северной части Сирии.

До этого Эрдоган сообщил журналистам, что глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего недавнего визита в Москву подробно обсудил с Путиным тему выборов в курдских районах Сирии.

12 июня в администрации Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с Путиным во время саммита ШОС 3-4 июля в Казахстане.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.