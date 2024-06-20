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Эксперт объяснила, почему Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в КНДР

В школе протокола объяснили, почему российских министров выпроводили в КНДР

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В России и КНДР существуют различия в порядке приглашения делегаций в зал, что привело к тому, что российских министров, находившихся там, попросили покинуть помещение перед приходом президентов Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на руководителя Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольгу Кеворкову.

Российские чиновники, включая глав МИДа и Минобороны Сергея Лаврова и Андрея Белоусова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Александра Новака, помощника президента Юрия Ушакова и других, зашли в кабинет, где позднее проходили переговоры двух глав государств, начали занимать места и раскладывать документы. Некоторое время спустя к ним обратился представитель КНДР и попросил их покинуть помещение, объясняя, что первыми должны войти руководители.

Кеворкова отметила, что существуют общие правила международной вежливости, которые интерпретируются одинаково, но в разных странах применяются различные протокольные практики. В случае с КНДР российская сторона столкнулась с ином подходом, подчеркнула эксперт.

Она пояснила: «В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже на месте, занимают свои места и уложили документы. Это удобно. Члены российской делегации привыкли к этому. В некоторых других странах делегация входит только после высшего руководства — это их право. Пример можно увидеть на видео встреч, например, с визитом короля Бахрейна в Россию: наша делегация занимает свои места, а затем входят лидеры, после чего члены делегации Бахрейна».

Кеворкова уточнила, перед встречами политиков обсуждаются вопросы протокола, но в данном случае детали о том, когда приглашать членов делегации в зал, не были подробно рассмотрены, и российская сторона поступила так, как обычно. Однако служба протокола КНДР запросила их покинуть помещение.

Ранее политолог назвал договор между Москвой и Пхеньяном серьезным шагом в отношениях стран.

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