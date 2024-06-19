Путин назвал привлекательную страну для российских путешественников

Многие россияне выбирают Вьетнам в качестве места для отдыха, увеличение числа авиарейсов поспособствовало бы этому процессу. Об этом написал президент Российской Федерации Владимир Путин в статье, опубликованной в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нян зян».

«Вьетнам давно стал одним из популярных мест отдыха россиян, а вьетнамских граждан всегда привлекали достопримечательности нашей страны. Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов», — написал Путин.

Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что визит Владимира Путина в республику станет важной вехой и укрепит сотрудничество Москвы и Ханоя в основных областях взаимодействия.

До этого сообщалось, что высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником по осуществлению санкций ЕС Дэвидом О'Салливаном из-за визита президента РФ Владимира Путина в страну, в Ханое считают, что посещение российским лидером Вьетнама может быть «испорчено» более ранним визитом представителя ЕС.

Ранее Путин сообщил о намерении «Новатэк» запустить во Вьетнаме газовый проект.