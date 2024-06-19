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В школе музыки Якутска объяснили, почему музыканты подарили Путину картину, а не песню

В Якутске заявили, что картиной для Путина студенты-музыканты раскрыли свои таланты

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Kremlin.ru

Студенты Высшей школы музыки в Якутске подарили Владимиру Путину его портрет, а не песню, чтобы показать все свои таланты. Об этом «Газете.Ru» рассказала ректор вуза Надежда Зайкова. По ее словам, картина подчеркивает особое уважение студентов к Путину.

«Наши юные музыканты выбрали картину, чтобы выразить особое уважение и признательность президенту России. Подарок в виде картины свидетельствует о стремлении музыкантов к гармонии и красоте в различных видах искусства. Картина подчеркивает их понимание, что творчество многогранно и может быть воплощено в различных формах», — объяснила Зайкова.

19 июня журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале сообщили, что школьники преподнесли президенту картину, на которой они изобразили самого Путина.

«Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии», — гласит подпись на холсте.

Президент прибыл в Якутию 18 июня перед поездкой в КНДР. Он посетил регион впервые с 2014 года. Он обещал приехать в республику еще весной 2024 года, но из-за погодных условий визит пришлось отложить.

Ранее Путину подарили платок с изображением девушки Катюши, которая «верит и ждет».

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