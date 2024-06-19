Захарова: РФ не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что контактов РФ и Швейцарии по саммиту по Украине не было, поскольку Москва не рассматривает Берн как нейтральную сторону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких «регулярных контактов» между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин», — сообщила Захарова.

На сайте швейцарского МИД совместное коммюнике опубликовано со списком стран, которые его поддерживают. Это «живой список», поскольку страны и международные организации могут присоединяться к коммюнике позднее, даже те, кто не участвовал в конференции. Государства также могут быть исключены из списка, рассказал Эльчингер.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла с 15 по 16 июня.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

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