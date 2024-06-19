В МИД назвали воровством решение G7 по доходам от активов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала воровством решение стран «Большой семерки» выделить Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

«Это очередное воровство, теперь уже этим занимается «семерка», — сказала Захарова на брифинге.

После того, как G7 объявили о своем решении, представители этих самых стран начали перекладывать ответственность за случившееся на других членов «Большой семерки» и просить Москву не вводить против них ответные меры, сообщила дипломат.

«Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия», — сказала Захарова.

Страны G7 могут потерять около $83 млрд — такую сумму они вложили в российскую экономику. Россия сможет конфисковать эти деньги, чтобы покрыть свои расходы в случае изъятия замороженных российских активов или их доходов. Государства «Большой семерки» подтвердили, что намерены передать Украине $50 млрд в виде кредита, который будут погашать за счет средств РФ. Российский президент Владимир Путин назвал это воровством, а посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что таким образом Запад решил поддержать «агонизирующий режим в Киеве». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр финансов США заявила, что использование активов РФ не является кражей.