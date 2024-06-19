Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию. Об этом заявила украинский депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ (запрещенная на Украине партия «Оппозиционная платформа – За жизнь») требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики», — заявила она.

8 июня Марьяна Безуглая обвинила генералитет страны в сокрытии данных о потере контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области.

В мае она рассказала, что на Украине военных блогеров заставляют удалить свои аккаунты и писать посты в поддержку высшего военного руководства страны.

До этого Безуглая сказала, что украинские власти еще десять лет назад добровольно сдали Крым и Донбасс, так как вовремя не ввели военное положение в стране.

Ранее Безуглая сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой.