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В России оценили возможность отправки рабочих из КНДР в Артемовск

Политолог Марков: рабочих из КНДР могут отправить на восстановление Артемовска

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Рабочих из Корейской Народно-Демократической Республики могут отправить на восстановление Артемовска, но такое решение будет сопряжено с нарушением санкционного режима Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По его мнению, отправка граждан КНДР на новые территории России является хорошим планом, потому что Северной Корее нужны валюта и продовольствие, а России — рабочая сила. При этом Марков подчеркнул, что использование рабочих из КНДР может быть расценено как нарушение санкций.

Днем 19 июня председатель КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и КНДР будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.

В этот же день директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что Россия в последние годы активно выступает против ведения санкционной политики. На этом фоне отказ от действующих ограничений против КНДР имеет особое значение.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее сообщалось, что РФ и КНДР будут работать над минимизацией эффекта от санкций.

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