Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родственники вице-канцлера ФРГ были офицерами в гитлеровской Германии

Bunte: родственники вице-канцлера Хабека были офицерами в гитлеровской Германии

close
100%
Global Look Press

Двое родственников вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека были офицерами в гитлеровской Германии. Об этом сообщает журнал Bunte.

Как следует из текста, прадед вице-канцлера Вальтер Гранцов был приближенным Адольфа Гитлера, дружил с Йозефом Геббельсом, а после окончания Второй мировой войны был осужден как военный преступник.

Кроме этого, дед Хабека, Курт Гранцов, занимал должность оберштурмфюрера СА (Штурмовых отрядов) в Третьем рейхе, пишет Bunte.

До этого журнал писал, что дед нынешней главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, во время Второй мировой войны был офицером вермахта. Бербок-старший относился к числу «безоговорочных» национал-социалистов и читал произведения Адольфа Гитлера. Кроме того, в 1944 году он был награжден фашистским крестом «За военные заслуги» с мечами.

В МИД ФРГ заявили, что эти документы якобы не были известны Анналене Бербок.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами