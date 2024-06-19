Родственники вице-канцлера ФРГ были офицерами в гитлеровской Германии

Двое родственников вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека были офицерами в гитлеровской Германии. Об этом сообщает журнал Bunte.

Как следует из текста, прадед вице-канцлера Вальтер Гранцов был приближенным Адольфа Гитлера, дружил с Йозефом Геббельсом, а после окончания Второй мировой войны был осужден как военный преступник.

Кроме этого, дед Хабека, Курт Гранцов, занимал должность оберштурмфюрера СА (Штурмовых отрядов) в Третьем рейхе, пишет Bunte.

До этого журнал писал, что дед нынешней главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, во время Второй мировой войны был офицером вермахта. Бербок-старший относился к числу «безоговорочных» национал-социалистов и читал произведения Адольфа Гитлера. Кроме того, в 1944 году он был награжден фашистским крестом «За военные заслуги» с мечами.

В МИД ФРГ заявили, что эти документы якобы не были известны Анналене Бербок.

Ранее сообщалось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику.