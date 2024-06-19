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Ким Чен Ын рассказал, на что направлен договор о сотрудничестве России и КНДР

Ким Чен Ын: договор между РФ и КНДР направлен на поддержание мира в регионе

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот договор также позволит гарантировать корейско-российские союзнические отношения на «столетнюю перспективу». По словам Ким Чен Ына, документ ставит безопасность России и КНДР на более надежный фундамент.

До этого Ким Чен Ын заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела.

По словам Ким Чен Ына, документ вывел отношения между странами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества он также упомянул: политику, экономику и культуру.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что двустороннее соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, выведет отношения двух стран на новый уровень стратегического партнерства, что тревожит Запад.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин оценил позицию КНДР по Украине.

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