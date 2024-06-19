Бывший руководитель «Либеральной России» Сидельников был внесен в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего руководителя «Либеральной России» Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальная часть... Физические лица: Сидельников Андрей Александрович, 07.07.1975 года рождения, город Москва», — указано в перечне.

3 июня стало известно, что министерство внутренних дел РФ объявило Сидельникова в розыск по статье УК. Подробностей относительно уголовной статьи, по которой он разыскивается, не приводилось.

31 мая Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму, писала газета «Коммерсантъ». Согласно источникам ТАСС, в отношении политика было возбуждено дело после призыва на «Съезде народных депутатов», который организовал Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) собирать средства на закупку дронов, чтобы атаковать ими избирательные пункты во время президентских выборов 2024 года.

13 октября 2023 года экс-руководитель «Либеральной России» был внесен в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции РФ писало, что он открыто поддерживал украинские власти или распространял недостоверную информацию о деятельности России.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.