Путин оценил позицию КНДР по Украине

Президент России Владимир Путин выразил признательность руководству Корейской Народно-Демократической Республики за взвешенную позицию по ситуации на Украине. Слова Путина передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня идет борьба с гегемонизмом и неоколониальными практиками Соединенных Штатов и их «сателлитов» в противостоянии попыткам навязать свои модели развития и ценности.

Также Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны.

Президент России рассказал, что его переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном получились обстоятельными и коснулись многих вопросов.

Он также обратил внимание, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus.