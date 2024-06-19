В России запустили горячую линию по борьбе с нелегальной миграцией

Партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, куда можно обратиться при обнаружении фактов коррупции, способствующих незаконному пребыванию иностранцев в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе политического объединения.

«Мы ежедневно видим сообщения о преступлениях мигрантов. В нашу приемную, в наши соцсети пишут люди с просьбой помочь в возникающих конфликтах. Мигрантов наказывают, а тех, кто разрешил им въезд в Россию, нет. Прошу всех, кто соприкоснется с подобными элементами… звонить на горячую линию ЛДПР – 8-800-200-33-33», — заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что ЛДПР будет бороться как с преступниками среди мигрантов, так и с теми, кто способствует их нелегальному пребыванию в России. Слуцкий призвал обращаться на горячую линию каждого, кто знает о фактах коррупции или незаконного пребывания мигрантов в стране.

«Нельзя закрывать глаза, когда угрожают безопасности нашей страны, наших улиц, наших женщин и детей», — подчеркнул политик.

До этого официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) страны Ирина Волк сообщила, что более 30 тыс. иностранцев были высланы с территории России с начала 2024 года, это почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее кабмин поддержал введение режима высылки для иностранцев-нелегалов.