ЕК озвучила сумму, которую направит Украине в 2025 году

Еврокомиссия собирается выделить Украине на 2025 год 4,3 миллиарда евро в качестве грантов и 10,9 миллиарда евро в качестве кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом 1,8 миллиарда евро ЕК хочет направить на военные расходы, 1,4 миллиарда евро будет направлено для стимулирования военной промышленности, а 244,5 миллиона евро — на развитие транспортной системы Евросоюза, чтобы перебросить подкрепление к российским границам.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возможный ответ России на изъятие активов РФ Западом может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году западные страны заморозили активы Центрального банка РФ примерно на €260 млрд, более двух третей из которых находятся в бельгийском Euroclear. По результатам прошлого года депозитарий получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. Ежегодно эти активы могут приносить €3–5 млрд прибыли.

Ранее Небензя пригрозил Западу последствиями конфискации активов РФ.