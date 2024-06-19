Государственный прием в честь Путина начался в Пхеньяне

Государственный прием от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь российского президента Владимира Путина начался в Пхеньяне. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Ким Чен Ын находятся в Доме приемов «Моннангван». Перед приемом лидеры двух стран посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон». За столом Путин и Ким Чен Ын собираются произнести торжественные тосты.

«После этого (приема) практически визит завершен», — пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что два лидера направятся в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы. Следующий пункт турне российского президента — Ханой.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын. Пхеньян встретил Путина 30-градусной жарой.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж о том, как Пхеньян встретил Путина.